مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث مروى بالطريق الدائرى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، في حادث سقوط سيارة أعلى الطريق الدائري اتجاه الهرم بالجيزة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بالطريق الدائري اتجاه الهرم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ميكروباص تعرضت للسقوط أثناء سيرها أعلى الطريق الدئري، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 أخرين، تم نقل الجثتين إلى مستشفى إمبابة العام، ومستشفى الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.