مدينة الزينية تفصل التيار الكهربائى عن مناطق وقرى لتركيب كابلات جديدة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق فى قرى ونجوع المدينة، اليوم السبت، وذلك لإجراء عمليات الإحلال والتجديد وتركيب كابلات جديدة، حيث يستمر العمل لمدة 5 ساعات كاملة.

وناشد رئيس مركز ومدينة الزينية ، كافة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإحتياجاتهم، حيث إنه سيتم فصل مغذى جمال عبد الناصر ومغذى الجزيرة، لتركيب كابلات جهد متوسط إحلال 240 مم2 بدلا من 150 مم2، وذلك اليوم السبت الموافق 27 مايو الجارى، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، حيث أن المناطق المتأثرة هى مدينة الزينية وقرية الزينية بحرى.

فيما قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، ومشاركة يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وحنان محمد يوسف سكرتير المركز، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك، وكل من رئيسى قريتى المدامود قبلى والمدامود بحرى يوسف أحمد وعنتر هلالى، وسامى جاد الكريم ومكى عمر سكرتيرى القريتين حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد حالة تعدى بالزراعة على أرض ملك الدولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 606 لسنة 2022 على مساحة 91 فدان تعدى (الجولف)، وحالتين تعدى على أراضى أملاك دولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 283 لسنة 2016 منطقة خدمية (مدينة الشمس) عبارة عن تعدى بالزراعة على مساحة 19 فدان و10 قيراط و13 سهم، وتعدى بالبناء على مساحة 2725 متر مربع، عبارة عن مبانى بطوب الأبيض وصب سقف بالخرسانة، بالإضافة إلى إزالة تعدى بالزراعة لمواطن على مساحة 3 فدان و6 قيراط و18 سهم ملف تقنين مرفوض وغير صالح ( منطقة خدمية بين مدينة الشمس وأرض جامعة القاهرة وارض القوات الجوية)، وذلك بإجمالى عدد 5 قرارات إزالة، على مساحة بلغت 113 فدان و17 قيراط و7 سهم.

ويضيف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم التنفيذ بمعدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية وبقوة تأمين من مديرية امن الاقصر ومركز شرطة طيبة وقوات الأمن المركزى بالاقصر، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم الأراضى بعد التنفيذ لرؤساء القرى للتحفظ عليها، والمرور الدورى عليها لحمايتها لعدم تكرار التعدى.