اليوم السابع
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قافلة بيطرية لجامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة وأعمال تقصي بسوق الطيور

السبت، 27 مايو 2023 07:56 م
قافلة بيطرية لجامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة وأعمال تقصي بسوق الطيور قافلة بيطرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية المرازقة التابعة لمركز قلين، القافلة الطبية البيطرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بكفر الشيخ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 يأتي ذلك باشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور بسيونى هلهل، عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب.

 قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري وقع الأطباء من أساتذة الجامعة الكشف البيطري، وتقديم العلاجات اللازمة ل 90 حالة باطنة، و 105 حالة تناسليات، و 3 حالات جراحة، و 2000 دواجن ، موجهاً الشكر بكل من ساهم في نجاح هذا العمل، ودكتور محمد أبو سلامة، مدير إدارة قلين، ودكتور ابراهيم بنات، مدير وحدة المرازقة، و دكتورة مروة حيدر، رئيس قسم الارشاد، والأطباء والمعاونين بادارة قلين المشاركين بالقافلة.

 وأضاف بشار، كما شهد سوق الطيور بسيدي سالم، أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور،و تم أخذ  40 عينة  من الطيور والبيئة المحيطة وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص.

جانيب من اعمال الحملة البيطرية
جانيب من اعمال الحملة البيطرية

 

سحب عيمات من الطيور بسوق سيدي سالم
سحب عيمات من الطيور بسوق سيدي سالم

 

صرف الادوية البيطرية
صرف الادوية البيطرية

 

قافلة بيطرية بقرية
قافلة بيطرية بقرية

 

 


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