عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. وانتظام حركة المعديات فى قناةالسويس.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تعرضت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الحالية لارتفاع كبير فى درجات الحرارة ونشاط كبير للرياح على معظم أنحاء المدينة، مثيرة للأتربة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية مع تحذيرات للمواطنين من التواجد قرب الأشجار أو المنازل المتهالكة.

وانتشرت الرياح بشكل كبير على المناطق الشمالية من المحافظة كمدن فايد ومدينة الإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق والقنطرة غرب والطرق المؤدية من والى محافظة القاهرة.

ولم تتأثر حركة المعديات على طول المجرى الملاحى لقناة السويس بالعاصفة وتعمل بشكل منتظم لنقل العابرين من الشرق إلى الغرب والعكس مع استمرار العمل بمعديات السيارات والكبارى العائمة على قناة السويس.

وقال بيان رسمى لديوان عام محافظة الإسماعيلية أن سرعة الرياح تصب سرعتها إلى 46 كيلو فى الساعة شديدة على الطرق السريعة والصحراوية، فيما أشار بيان الشبكة الوطنية للطوارئ فى الإسماعيلية ومنطقة القناة إلى استمرار الرياح ليومين.

وحذر بيان اخر نشر على الصفحة الرسمية لديوان محافظة الإسماعيلية المواطنين من حالة الطقس ومن التواجد بجوار الأشجار أو المنازل المتهالكة وأعمدة الإنارة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وطالب البيان المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى حادث طارئ على الطرق السريعة والصحراوية أو داخل القرى والمدن أو أى تساقط لأسلاك الكهرباء، لسرعة التدخل العاجل والعمل على حل أى مشكلة.

ووجّه اللواء شريف فهى بشارة محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الطوارئ فى كافة أنحاء المحافظة وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية فى ديوان المحافظة والفرعية فى الأحياء والمراكز والمدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب.

وطالب بشارة بسرعة التدخل العاجل لمواجهة أى طارئ فى أنحاء المحافظة، فيما انتشرت سيارات الإسعاف فى نطاق المحافظة طبقًا لخطة الطوارئ على الطرق الصحراوية والزراعية للتدخل العاجل.



عاصفة ترابية تضرب محافظة الإسماعيلية (1)



عاصفة ترابية تضرب محافظة الإسماعيلية (2)



عاصفة ترابية تضرب محافظة الإسماعيلية (3)



عاصفة ترابية تضرب محافظة الإسماعيلية (4)



عاصفة ترابية تضرب محافظة الإسماعيلية (5)