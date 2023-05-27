اليوم السابع
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شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع ميكانيكي سقطت عليه رافعة بضائع في "6 أكتوبر"

السبت، 27 مايو 2023 10:20 ص
شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع ميكانيكي سقطت عليه رافعة بضائع في "6 أكتوبر" سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، على حادث مصرع ميكانيكي في مدينة 6 أكتوبر، وذكروا أنه أثناء صيانته رافعة بضائع، سقطت عليه، مما أسفر عن مصرعه، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية.

وعاين رجال المباحث مكان الحادث، والرافعة التي تسببت في مصرع الميكانيكي، وأكدت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة، وعدم وجود شبهة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوط رافعة عليه، بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن ميكانيكي سقطت عليه رافعة بضائع، أثناء إجراء صيانة لها، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


مصرع ميكانيكي

سقوط رافعة

مدينة أكتوبر

امن الجيزة



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