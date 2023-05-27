جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتّحدة سهيل المزروعي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر (طريق التنمية) المنعقد بالعاصمة بغداد، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة.