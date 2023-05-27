اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس المعاهد الأزهرية: 141 ألفا و509 طلاب يؤدون امتحانات الثانوية

السبت، 27 مايو 2023 03:11 م
رئيس المعاهد الأزهرية: 141 ألفا و509 طلاب يؤدون امتحانات الثانوية الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم السبت، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لتقديم التوجيهات والتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية.
 
قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة، ويقف على كل ما هو جديد، مضيفا أن هذا العام شهد زيادة رؤساء اللجان من المعلمات لأكثر من الضعف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتمكين المرأة في المناصب القيادية، حيث تجاوز عدد رؤساء اللجان والمساعدين من المعلمات ٢٣٠ معلمة، وهذا بجانب الأعضاء المشاركات في أعمال الملاحظة.
 
وبين الشيخ أيمن عبدالغني أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
من جانبه، قدم الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، التعليمات الخاصة بالثانوية الأزهرية لرؤساء اللجان بداية من مسؤوليات رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديري العموم في أعمال الامتحانات، فضلا عن تعليمات عامة لإدارات الامتحانات بالمناطق، ومراكز توزيع الأسئلة.
 
كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات التعليمات الخاصة بملاحظي اللجان وكذا الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالطلاب المرضى وذوي الهمم، فضلا عن أهم القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما وجه فضيلته بتوزيع نموذج لتعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية لكل رؤساء اللجان.

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية

قطاع المعاهد الازهرية



الموضوعات المتعلقة

قيادات قطاع المعاهد الأزهرية يتابعون سير امتحانات "الابتدائية والإعدادية"

الإثنين، 22 مايو 2023 02:42 م

تطوير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية خطوة لتقديم رسالة علمية مميزة.. صور

السبت، 13 مايو 2023 12:00 ص

فى الذكرى الـ 113 لميلاد شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود.. أسرته تروي مواقف من حياته.. سمى عهده بالعصر الذهبى للمعاهد الأزهرية أنشأ 4000 معهد.. بشر الرئيس السادات بنصر أكتوبر عندما رأى الرسول فى المنام

الجمعة، 12 مايو 2023 11:00 ص

لا شكاوى من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمعاهد الأزهرية فى الشرقية

الأحد، 07 مايو 2023 01:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة