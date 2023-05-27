رئيس المعاهد الأزهرية: 141 ألفا و509 طلاب يؤدون امتحانات الثانوية

كتب لؤى على

التقى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم السبت، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لتقديم التوجيهات والتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية.

قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة، ويقف على كل ما هو جديد، مضيفا أن هذا العام شهد زيادة رؤساء اللجان من المعلمات لأكثر من الضعف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتمكين المرأة في المناصب القيادية، حيث تجاوز عدد رؤساء اللجان والمساعدين من المعلمات ٢٣٠ معلمة، وهذا بجانب الأعضاء المشاركات في أعمال الملاحظة.

وبين الشيخ أيمن عبدالغني أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قدم الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، التعليمات الخاصة بالثانوية الأزهرية لرؤساء اللجان بداية من مسؤوليات رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديري العموم في أعمال الامتحانات، فضلا عن تعليمات عامة لإدارات الامتحانات بالمناطق، ومراكز توزيع الأسئلة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات التعليمات الخاصة بملاحظي اللجان وكذا الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالطلاب المرضى وذوي الهمم، فضلا عن أهم القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما وجه فضيلته بتوزيع نموذج لتعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية لكل رؤساء اللجان.