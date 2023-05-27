حملة رقابية بالشرقية تكشف غياب 250 من طاقم مستشفى ههيا وتعطل 13 جهازًا

الشرقية- إيمان مهنى

شهد مركز ههيا بمحافظة الشرقية، حملات مكبرة، يترأسها رجال هيئة الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمكافحة الفساد الإدارى وضبط الأسواق.

وقال المهندس محمد الصافى سكرتير عام محافظة الشرقية، فى بيانا، انه شكلت لجان برئاسة الرقابة الإدارية تضم أعضاء من قطاعات " التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطرى - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة"، للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

أسفرت عن المرور على منشآت صحية منها بمستشفى ههيا المركزى تبين غياب 250 من العاملين، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وجود عدد 13 جهاز معطل بمستشفى ههيا المركزى "حضانة - تنفس صناعى - أشعة ثابت ومتحرك - منظار جراحى - سونار - سنتر فيوج"، بالإضافة إلى تعطل جهاز الإنذار، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة، وبالمرور على صيدلية ومطبخ مستشفى ههيا المركزى تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية كذلك عدم الالتزام بالشروط الفنية لأحد منتجات الألبان وعدم توافر مستلزمات تشغيل ملصقات لتعريف وجبات المرضى.

كما شنت حملات على الاسواق والمخازن ضبط 8 مخالفات تنوعت ما بين "عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية"، بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظه وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض"المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

بالإضافة إلى مرور على منشآت خدمية وتعليمية، تبين غياب موظفين وعدد من مخالفات، التى تحرر بها محاضر واحالتها للتحقيق.