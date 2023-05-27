اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان للإجابة بشكل صحيح

السبت، 27 مايو 2023 05:14 م
حصاد الوزارات.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان للإجابة بشكل صحيح امتحانات الثانوية العامة
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ورياح وأمطار بعدة مناطق
 
تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة داخل لجنة الامتحان للإجابة بشكل صحيح
 
التعليم ترسل خطابا للمديريات بشأن مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2023
 
ميناء سفاجا يستقبل السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي
 
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
 
الكهرباء: توصيل التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل خلال ساعات قليلة
 
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 34
 
"التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا
 
مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول
 
التعليم تنعى وفاة معلم أثناء مشاركته فى امتحانات الدبلومات الفنية
 
التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات الغش بامتحانات الدبلومات الفنية
 
غدا.. إعلان نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى بمدارس الجيزة
 
"القوى العاملة": تسليم عقود عمل لذوى همم بالبحر الأحمر.. التفاصيل
 
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مرضى سرطان الكبد
 
وزارة التضامن تعلن عن قروض مسيرة ومنح لصغار المزارعين
 
محافظ القاهرة يتفقد إزالات توسعة الدائرى وتطوير منطقة عرب اليسار بالسيدة عائشة

 


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