الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان للإجابة بشكل صحيح السبت، 27 مايو 2023 05:14 م امتحانات الثانوية العامة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ورياح وأمطار بعدة مناطق تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة داخل لجنة الامتحان للإجابة بشكل صحيح التعليم ترسل خطابا للمديريات بشأن مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2023 ميناء سفاجا يستقبل السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الكهرباء: توصيل التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل خلال ساعات قليلة غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 34 "التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول التعليم تنعى وفاة معلم أثناء مشاركته فى امتحانات الدبلومات الفنية التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات الغش بامتحانات الدبلومات الفنية غدا.. إعلان نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى بمدارس الجيزة "القوى العاملة": تسليم عقود عمل لذوى همم بالبحر الأحمر.. التفاصيل وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مرضى سرطان الكبد وزارة التضامن تعلن عن قروض مسيرة ومنح لصغار المزارعين محافظ القاهرة يتفقد إزالات توسعة الدائرى وتطوير منطقة عرب اليسار بالسيدة عائشة اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. وزير النقل: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناءى السخنة والدخيلة الأربعاء، 15 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مواصفات امتحانات الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:05 م حصاد الوزرات.. وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأربعاء، 08 مارس 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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