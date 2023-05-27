اليوم السابع
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تعرف على أهم التفاصيل حول اعتماد معمل الرقابة البيطرية كمرجع دولي فى الشرق الأوسط

السبت، 27 مايو 2023 09:50 ص
تعرف على أهم التفاصيل حول اعتماد معمل الرقابة البيطرية كمرجع دولي فى الشرق الأوسط وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور سمير عبدالونيس مدير معمل الرقابة البيطرية الذي اعتمدته منظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعمل مرجعي دولي لمنطقة الشرق الأوسط أن المعمل هو المسئول عن الرقابة علي المستحضرات الحيوية والبيطرية علي مستوي الجمهورية وإصدار شهادات الصلاحية للقاحات المحلية والمستوردة ووضع مواصفات الجودة للمستحضرات الحيوية وكذلك تدريب الكوادر الفنية المتخصصة.
 
 وأضاف أن المعمل يمتلك الكوادر الفنية المدربة جيدا والقادرة على إفادة كل دول الشرق الأوسط من حيث تدريب الأطباء البيطريين أو المساعدة في معايرة اللقاحات البيطرية لتلك الدول بمصر.
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وأوضح "عبدالونيس" ان ‏المعمل يمتلك مجموعة معامل متميزة بها أحدث الأجهزة المتخصصة في مجال الرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية كما يمتلك شبكة علاقات محلية ودولية تساهم في اتمام العمل علي اكمل وجه فالمعمل يتبع مركز البحوث الزراعية ومرتبط ارتباط وثيق في عمله بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري علي مستوي الجمهوري وهيئة الايجاك حيث ان المعمل معتمد منذ 2006 في الأيزو 17025 أما عالميا فهناك هناك تعاون مع الفاو ومعامل الGD بهولندا والمعمل المرجعي لمنظمة الفاو بإيطاليا وأخيرا المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الشرق الاوسط

اللقاحات البيطرية

منظمة الفاو

المنظمة العالمية للصحة الحيوانيه



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