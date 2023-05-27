انتظام 11242 طالبا وطالبة فى امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية..صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتظمت امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الإسماعيلية فى يومها الأول، حيث شهدت مقار لجان الدبلومات الفنية تواجد امنى حول اللجان وكذلك تطبيق التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والخاصة بدخول الطلاب والطالبات للجان وتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أى شنط أو متعلقات أو كتب أوكراسات.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن 11242 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت بالإسماعيلية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأضاف أن امتحانات الدبلومات الفنية بدأت اليوم السبت من خلال 37 لجنة أساسية و11 لجنة فرعية وتستمر حتى 8 يونيو القادم، لافتا إلى أن تعليم الإسماعيلية أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز 35 استراحة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين. وأوضح الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 159 طالب وطالبة و 3004 طالب وطالبة بالتعليم التجاري و 4819 وطالبة بالتعليم الصناعي و3418 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي والفندقي 127 طالب وطالبة.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة محذرا من الآثار السلبية والعقوبات المترتبة على الغش، أو الشروع فيه، أو تسريب الإمتحانات بأى طريقة.

واختتم وكيل الوزارة شددت على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.





انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(1)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(2)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(3)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(4)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(5)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(6)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(7)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(8)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(9)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(10)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(11)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(12)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(13)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(14)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(15)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(16)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(17)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(18)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(19)







انتظام-11242-طالبا-وطالبة-فى-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالإسماعيلية-(20)



