اليوم.. آخر موعد لاستقبال مقترحات تعديل مسودة برنامج COP28

كتبت منال العيسوي

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ التي ستعقد بدولة الامارات cop28، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ترحيبها باستقبال المقترحات لمسودة برنامج القمة، وانه اخر موعد لاستقبال هذه المقترحات من أصحاب المصلحة هو الاثنين 28 مايو الحالي ، مؤكدة على أنه سيتم نشر البرنامج النهائي أول يونيو المقبل.

وتضمن البرنامج الذى تم إقراره بالفعل تحديد موعد حفل الافتتاح بانه سيكون يوم 30 نوفمبر 2023، وبداية فعاليات القمة العالمية للعمل المناخي ستكون يومى 1و2 ديسمبر، على ان يكون البريك الأول للقمة يوم 7 ديسمبر المقبل، وطالبت رئاسة قمة Cop28، بضرورة ملء نموذج التعليقات الخاص بالمؤتمر، والتى تم إدراجها على الموقع الرسمى للمؤتمر، منوه عن سرية المعلومات والمقترحات.

وحول الأيام الموضوعية أكدت الصفحة الرسمية لقمة المناخ المقبلة أنه خلال العام الماضي ، كانت رئاسة مؤتمر الأطراف تتشاور مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، الذين ساعدوا في تسليط الضوء على مجالات العمل وترابطها والروابط المناخية، التي يرغبون في أن يتقدم مؤتمر COP28 بها، وهو ما تستند عليه الأيام المواضيعية لمشروع البرنامج وتسلسلها إلى هذه المشاورات، ولذلك لم يتم اقتراح قائمة ايام مواضعية تركز على ركائز اتفاقية باريس فقط ، وانما نهدف إلى معالجتها من خلال قطاعات على أرض الواقع حيث يتم تطبيق العديد منها.

بناء على مقترح برنامج القمة فإنه في اليومين الأخيرين من COP28 ، لم يتم تحديد أيام موضوعية حيث يتم إغلاق نص التفاوض في كثير من الأحيان و القرار الناجمة عنه، وهو ما يصاحبه ردود فعل واسعة النطاق من قبل أصحاب المصلحة.

و تتضمن البرنامج اليومى لمقترح القمة عدد من موضوعات منها التكنولوجيا والابتكار، ودمج الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ، وأصحاب الهمم ، وتمكين الشباب ، والمساواة بين الجنسين، ومجتمعات الخط الأمامي، والتمويل.

وتضمنت مسودة برنامج لقمة Cop28، جدول الاعمال الذى حدد ان يكون 30 نوفمبر الافتتاح، و1 ديسمبر القمة العالمية للعمل المناخ، و2 ديسمبرالقمة العالمية للعمل المناخي

3 ديسمبر الصحة والإغاثة والتعافي والسلام

4 ديسمبر الطبيعة واستخدامات الأراضي والمحيطات

5 ديسمبر أنظمة الغذاء والماء

6 ديسمبر مجرد انتقال الطاقة والصناعة والتجارة

تاريخ الموضوع التركيز

ديسمبر 7 يوم راحة

8 ديسمبر الشباب والتعليم والمهارات

9 ديسمبر المالية والمساواة بين الجنسين

10 ديسمبر المدن والمناطق والتحضروالنقل

11 ديسمبر لا يوجد يوم موضوعي

12 ديسمبر لا يوجد يوم موضوعي