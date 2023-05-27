الماء البارد أم الساخن.. ما الذى يساعدك على أداء التدريبات؟

إيناس البنا

يعد العطش مصدر قلق شائع أثناء التدريبات، واختيار درجة حرارة الماء المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في طريقة أدائك، فأيهما يجعلك أقوى أثناء التمرين؟ وفي التقرير التالي دعنا نستكشف تأثيرات الماء البارد والساخن على الجسم لمساعدتك على اتخاذ القرار.

فوائد الماء البارد عندما تنتهى من التمارين، وتشعر بالإرهاق فيأتي الماء البارد لإنقاذك، ما يجعلك منعشًا ومنشطًا، وإليك السبب الذي يجعل الماء البارد يبقيك أقوى أثناء التدريبات:

وفقا لموقع "OnlyMyHealth" إليك السبب الذي يجعل الماء البارد يبقيك أقوى أثناء التدريبات: تنظيم درجة الحرارة أثناء التمرين، ترتفع درجة حرارة جسمك، ويساعد استهلاك الماء البارد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، ويمنع ارتفاع درجة الحرارة ويتيح لك الحفاظ على أدائك لفترات أطول.

كفاءة معالجة الجفاف يمتص الجسم الماء البارد بسرعة أكبر من الماء الساخن، وعندما تكون في خضم تمرين مكثف، يحتاج جسمك إلى ترطيب فعال لتعويض السوائل المفقودة، وتسهل المياه الباردة معالجة الجفاف بشكل أسرع، ما يضمن لك الحفاظ على الأداء الأمثل.

تحسين القدرة على التحمل يمكن أن يكون لتأثير التبريد للمياه الباردة تأثير نفسي، مما يقلل من الإحساس بالجهد، عندما تشرب الماء البارد أثناء التمرين ، يمكن أن يجعل الجهد البدني أقل إرهاقًا، مما يمكّنك من دفع نفسك بقوة أكبر وزيادة قدرتك على التحمل.

التعافي بعد التمرين بعد تمرين صعب، يمكن أن يساعد الماء البارد في تقليل وجع العضلات والتهابها، عن طريق شرب الماء البارد بعد التمرين، فإنك تعزز تعافي العضلات بشكل أسرع، ما يساعدك على العودة إلى المسار الصحيح لجلستك التالية.

فوائد الماء الساخن تحفيز الجهاز الهضمي

قبل ممارسة النشاط البدني، يمكن أن يكون الماء الساخن مفيدًا لتحفيز الهضم، يزيد من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي ، ما يساعد في تكسير الطعام وتوفير مصدر للطاقة لجسمك.

الاسترخاء وتقليل التوتر الماء الساخن له تأثير مهدئ على الجسم، ما يساعد على تقليل مستويات التوتر، إذا كان التمرين يتضمن أنشطة تتطلب التركيز والتركيز، مثل اليوجا أو البيلاتس، فإن كوبًا من الماء الدافئ يمكن أن يخلق إحساسًا بالاسترخاء، ما يسمح لك بأداء أفضل ما لديك. المرونة العضلية يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن قبل التمرين على إرخاء عضلاتك وزيادة المرونة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأنشطة التي تتضمن التمدد ومنع الإصابات وتحسين نطاق حركتك.

دعم إزالة السموم يُعتقد أن الماء الساخن يعزز إزالة السموم عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتشجيع التعرق، هذا يساعد في التخلص من السموم من الجسم، ما يساهم في صحتك العامة.

اختيار درجة حرارة الماء المثلى عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الماء البارد والساخن للتدريبات الخاصة بك ، فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

شدة التمرين بالنسبة للتدريبات أو التمارين عالية الكثافة في البيئات الحارة ، يمكن أن يساعد الماء البارد في تنظيم درجة حرارة جسمك ومنع ارتفاع درجة الحرارة، ما يجعلك أقوى.