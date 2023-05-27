الشيخ ممدوح عامر يرد على ادعاءات رقصه فى فرح شقيقه: "أياد خفية لتشويه سمعتى"

البحيرة- ناصر جودة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد تداول عدد من الرواد مقاطع فيديو للشيخ ممدوح عامر خلال وجوده مع أصدقائه فى حفل زفاف شقيقه بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

وتصاعدت حالة الجدل بعد قيام عدد من المواقع الإخبارية بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، وأكدت مصادر بنقابة قراء القرآن الكريم أنه جار فحص مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت للتحقق منها ومعرفة ملابساتها لاتخاذ قرار بشأنها.

فيما أكد الشيخ ممدوح عامر قارئ القرآن الشهير أن هناك حالة من التربص والتصيد من بعض الأيادى الخفية التى قامت بنشر مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خارج من سياقه الطبيعى، مضيفًا أن سلوكه كان عفويا ويعبر عن فرحته الغامرة خلال حفل زفاف شقيقه الأصغر الذى بمثابة الابن ببلدته بمحافظة البحيرة.

وأوضح الشيخ عامر أنه كان يتصرف بتلقائية خلال فرح شقيقة خاصة أن معظم الذين من تواجدو خلال الاحتفال هم من أفراد اسرته وأصدقائه المقربين.

وأوضح عامر أن فرح شقيقه ضم كبار المنشدين ومنهم الشيخ محمد السوهاجي الذى قدم باقة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية وأن أيادى التربص المحاولة لتشويه سمعته تغافلت عن نشر هذه المقاطع الدينية لتتصيد مقاطع أخرى خارج سياقها.