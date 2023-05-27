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الأرصاد: استمرار الرياح والأتربة على القاهرة والمحافظات حتى الغد

السبت، 27 مايو 2023 11:49 م
الأرصاد: استمرار الرياح والأتربة على القاهرة والمحافظات حتى الغد
محمد شعلان

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أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الرياح والأتربة التي تشهدها محافظات الجمهورية اليوم حتى الغد، موضحا أن عاصفة الأتربة هي قادمة من تأثير منخفض خماسيني وتؤدي لإثارة الرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري وأغلب مناطق الجمهورية.
 
وأشار محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة أيضا للغد ووصلت اليوم لأمطار رعدية في محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما أن القاهرة كان نصيبها غيوب ونشاط رياح والوضع مستمر.
 
وتابع: "الأمطار شدتها ستكون أكثر وتأثرها أكثر على محافظات شمال الصعيد، وفي أمطار في القاهرة والجيزة ولكن بنسبة أقل وأمطار خفيفة وممكن تبقى رعدية، ومحافظات الوجه البحري أغلبها عليها امطار لأوقات متقطعة"، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستكون أقل من اليوم بحوالي 3 درجات حرارة، ووضع الجو سيتحسن بدء من يوم الاثنين.
 

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