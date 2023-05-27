استمرار جهود إصلاح خط الضغط العالى لإعادة الكهرباء لمدينة أبو سمبل السياحية

تواصل فرق الصيانة التابعة للكهرباء جهودها لإصلاح أحد أبراج الضغط العالى على خط الجهد 66 ، والذى تعرض مساء أمس لتلف بسبب هبوب عاصفة ترابية ونتج عنه إنقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أبو سمبل السياحية بالكامل.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إجراءات التدخل السريع من خلال الدفع بـ 16 ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء بواسطة قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التشغيل الفعلى لمستشفى أبو سمبل الدولى ، وأيضاً محطتى مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذلك المخابز البلدية والسوق الرئيسى ، بالإضافة إلى منظومة الدخول والخروج لمعبدى أبو سمبل ، وكذا محطات الوقود ، فضلاً عن عدد من المنشآت السياحية والشرطية والخدمية والمواقع الحيوية.

فيما أكد المسئولون بالكهرباء، أنه جارى التعامل مع برج الضغط العالى الذى تعرض للتلف بواسطة أطقم الصيانة الفنية مدعومين بالمعدات اللازمة للإنتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن ، وإعادة تشغيل خط الجهد العالى ، وبالتالى إعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل.

بينما قامت مديرية الصحة بدعم مستشفى أبو سمبل الدولى والوحدات الصحية بجرعات من الأمصال والطعوم لسرعة التعامل مع الحالات التى يمكن أن تتعرض للدغات الحشرات الزاحفة .