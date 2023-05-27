اليوم السابع
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إعلام المنوفية تنهى استعدادتها لاستقبال امتحانات نهاية العام

السبت، 27 مايو 2023 04:00 ص
إعلام المنوفية تنهى استعدادتها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدكتورة نادية القاضى عميد كلية الاعلام
المنوفية - محمد فتحى

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أنهت كلية الإعلام جامعة المنوفية، استعداداتها لاستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022/2023، لجميع المستويات العلمية والتي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت 27 مايو المقبل.
 
وقالت الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الاعلام، أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات الكلية استعدادا لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى إعلان جداول الامتحانات، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات والمدرجات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.
 
وأضافت عميد الكلية، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم داخل الكلية، بالإضافة إلى التأكيد على حضور الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس أثناء سير الامتحانات، والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.
 
وأشارت القاضي، إلى أن تصحيح المواد التي يؤديها الطلاب سيتم بشكل يومي أولا بأول بمجرد الانتهاء من الامتحانات، حيث تعمل الكنترولات بشكل دوري في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة فور الاعتماد.
 

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