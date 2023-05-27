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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة خلال مشاجرة بينهم فى بنى سويف

السبت، 27 مايو 2023 12:22 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة خلال مشاجرة بينهم فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات ظاهرية اليوم السبت خلال مشاجرة بينهما بقرية كوم ادريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا بإصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهم بقرية كوم ادريجة التابعة لمركز شرطة الواسطى شمال المحافظة.
 
على الفور دفع مرفق هيئة اسعاف بنى سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفي الواسطى المركزي.
 
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى  معوض.ع.م 43 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم، عيد.م.ع 60 عامًا، مصابًا بكدمات بالظهر، أحمد.ع.م كدمه بالرأس آمنه.س.س 50 عامًا، مصابه كدمات بالظهر، مكاسب.ك.م 45 عامًا، مصابه بكدمات متفرقه، جميعهم من عائلة واحدة، مقيمين بقرية كوم ادريجه.

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