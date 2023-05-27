إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة والاسعاف، إشارة بانقلاب سيارة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ دسوق،أدى لإصابة 5 أشخاص وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من نورا محمد إبراهيم، 33سنة، بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وفتوح بسيوني فتوح، 44 سنة، مصاب بجرح وكدمات وسحجات، وعبد الغني فتوح بسيوني، شهرين، تحت الفحص، ورحمة فتوح عبد الغني،11 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عيد السحت، 45 سنة، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم.