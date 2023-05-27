إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة في ترعة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر إنقلاب سيارة ملاكى بترعة المارة بقرية شنوان، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من إصابات 5 أشخاص بإصابات بالغة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة المارة بقرية شنوان ، تم نقلهم إلى المستشفى ، وتمكن الأهالى من انتشال الأهالى فور سقوط السيارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.