إزالة حالات تعد على الأراضي بمركز ناصر شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، تحت إشراف علي يوسف، بتنفيذ الإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على إجمالي مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية الزيتون وبني عدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفتين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز ورفع 80 طن قمامة بشارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع بور سعيد والطريق السريع، بجانب متابعة أعمال النظافة بقرية بني عدي وأشمنت ودنديل والحمام ودلاص وبهبشين.