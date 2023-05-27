أول فريق للجمباز بقنا: ليست صعبة وهدفنا نشر اللعبة فى المحافظة والصعيد..صور

قنا صابر سعيد

لم يكن الأمر سهلًا حينما قرر 3 طلاب من كلية التربية الرياضية بقنا إنشاء أول فريق لتدريب وتعليم الجمباز، وذلك بعد تعلمهم مهاراته عن طريق الممارسة ومشاهدة مقاطع على اليوتيوب وغيرها من الأدوات التي أهلتهم لتعلم تلك اللعبة الغير منتشرة في محافظة قنا والصعيد بصفة عامة، فمنذ أكثر من عامين قررتا الصديقتين ومعم اللاعب والمدرب للجمباز بنفس الكلية أن يكونوا فريق للعبة وبالفعل بدأت أولى الخطوات بالتدريب داخل مكان مخصص لذلك والتعامل مع مختلف الأعمال من البنات والصبيان.

وبدقة ومهارة يؤدي الفريق حركات الجمباز المختلفة داخل الصالة وتعليم المتدربين قواعد اللعبة والحركات التي يحتاجها لإتقان تلك اللعبة المختلفة عن الألعاب الأخرى والقريبة من لعبة الكاراتيه، متطلعين إلى غد حصاد الغد المشرق بالنجاح والاستمرار في تدريب اللعبة وانتشارها داخل محافظة قنا، لتنمية قدرات الشباب الرياضية والتخلص مع العادات السيئة واستغلال وقت فراغهم في كل ما هو مفيد من رياضات مختلفة، وكسر حاجز الخوف بالنسبة للفتيات اللواتي يعرضن عن المشاركة في الرياضة.

قال محمود محمد عبد الرحيم، إن بداية حبه لتعلمه الجمباز جاء في مرحلة مبكرة فبعد البحث عن ألعاب مفيدة لاسيما أنه كان لديه حركة زائدة يريد استغلالها في رياضة مثل الكاراتيه أو الكونغ فو، توصل إلى تلك اللعبة بعد مشاهدة مقاطع تعليمية لها على اليوتيوب وبدأ حركة ثم حركة، لافتًا أن البداية كانت من 9 سنوات حينما كان في الصف الثاني الإعدادي، وحصل على مجموع 98 % في الثانوية العامة ولكنه فضل دخول كلية التربية الرياضية رغم وجود عدد من الكليات الأخرى أعلى منها في المجموع.

وأوضح عبد الرحيم، أن فكرة إنشاء أول فريق جمباز في قنا جاءت بعد المشاركة بعروض في الجامعة وتواصل مع زميلتيه في الكلية آيه وإنجي واتفقا على تكوين الفريق، وبدأ الفريق في تدريب الأطفال الذين لديهم الحافز على ذلك، مؤكدًا أن تدريب الأطفال أقل صعوبة من الشباب الذين يحتاجون إلى مجهود أكبر من كبار السن.

وأشارت إنجي جمال، إلى أنها تعلمت الجمباز حينما كانت في السنة الأولى من العام الدراسي وأحبتها بعد البحث عنها وتعلمت تلك اللعبة ذاتيًا لعدم وجود مدربين لها داخل محافظة قنا وطورت من نفسها لكي تساعد الأشخاص المحبين للعبة في قنا والصعيد، لافتًا أن لعبة الجمباز مساعدة للكاراتيه وهذا ساعدها على تعلم اللعبة في وقت سريع لقدرتها على تعلم حركات الكاراتيه وتدريبه أيضًا.

وأكدت آيه على، مدربة بالفريق، أنها تعلمت الجمباز منذ التحاقها بكلية التربية الرياضة ووجدت صعوبة في تعلم مهارات اللعبة لاسيما في ظل عدم وجود مدرب متخصص لتعليم الجمباز في قنا، وهدف الفريق هو نشر اللعبة ومحو الصعوبات التي واجهت الفريق في البداية والكثير من الأطفال يقبل علي تعلمها، متمنية أن تلقى اللعبة الدعم اللازم من الجهات المسئولة عن الرياضة في قنا والصعيد حتى تنتشر بشكل أكبر.



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