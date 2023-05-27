اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 06:22 م
أكرم القصاص
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أمطار خفيفة ومتقطعة بمختلف مراكز محافظة المنيا

السبت، 27 مايو 2023 06:13 م
أمطار خفيفة ومتقطعة بمختلف مراكز محافظة المنيا أمطار خفيفة على المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة  المنيا هطول أمطار خفيفة ومتقطعة بمختلف مراكز المحافظة  وموجة من الطقس الغير مستقر  بسبب الأتربة المتراكمة فى السماء والسحب المحملة بمياه الأمطار، ونشاط للرياح الذى تظهر سرعته فى الأماكن المفتوحة والطرق السريعة، وقد اثرت تلك الامطار على الارض بشوارع المدن. 
 
وقد وجهت إدارة المرور بمحافظة المنيا السائقين بتخفيف السرعات على الطرق السريعة كما تم نشر العديد من الدوريات المرورية على الطريق للحد من السرعة الزائدة للسائقين وتحذيرهم من مخاطرها، وعمل أكمنة ثابته ومتحركة، إلى جانب توجيه رؤساء الوحدات المحليه بالمرور على مخرات السيول ومنع أى تجاوزات وتعديات عليها. 
 
 
أمطار خفيفة على المنيا (1)
أمطار خفيفة على المنيا (1)

أمطار خفيفة على المنيا (2)
أمطار خفيفة على المنيا (2)

أمطار خفيفة على المنيا (3)
أمطار خفيفة على المنيا (3)

 


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