أحمد أبوهشيمة: «ستارت اب باور» أكبر مسابقة لريادة الأعمال في مصر.. وأفكار الشباب بتخليني فخور ان دول مصريين

تقرير خاص

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ان مسابقة ابو هشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور أصبحت أكبر مسابقة لريادة الأعمال في مصر.

موضحا خلال حواره مع الاعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي المذاع على قناة بلومبرج الشرق، إن الفكرة كان ورائها طلبات بعض الشباب بأن يشاركهم مشروعهم، فقرر أن يدشن مسابقة لهم.

وأكد أبو هشيمة ان المسابقة في تطور مستمر، وانقضى منه موسمان والموسم الثالث على الأبواب، وهناك مضاعفة مستمرة للجوائز، بهدف توسيع نطاق المسابقة والسماح للشباب من كل المحافظات للاشتراك فيها.

وأبدى أبو هشيمة انبهاره بالأفكار التي تتقدم للمسابقة والتي تتجاوز الـ٧ آلاف فكرة في الموسم، مؤكدا أنه يكون سعيدا وفخورا بأن هذه الأفكار مصدرها شباب مصري طموح.

وألمح إلى أنه يتعاون في هذه المسابقة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الكيان الأكبر المعني بملف دعم ريادة الاعمال ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، كما انه يحضر حفل التتويج عددا كبيرا من النواب والمسئولين مما يوضح اهتمام الدولة بتشجيع هؤلاء الشباب على تأسيس مشروعاتهم المستقلة.