1188 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء غدا

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غدا السبت تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية "الصناعي – التجاري – الزراعي – الفندقى"، بمحافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2022/ 2023م ووفق الجدول المعلن.

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأشار محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وكيل أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات غدا لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة 1188 طالبا وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية، مقسمة كالتالى..

3 لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطورسيناء ومدرسة التجارة بنين.

ولجنة وادي مندر بإدارة شرم الشيخ ولجنة دهب الثانوية الصناعية بإدارة دهب وملحق بها مدرسة دهب الفندقية ولجنة نويبع الثانوية الصناعية وملحق بها مدرسة نويبع الزراعية، ولجنة مدرسة النقب بمدينة طابا ملحق بها ثانوي تجاري، ولجنة أبورديس الثانوية الصناعية ملحق بها تجارة أبورديس ولجنة مدرسة السلام الابتدائية وملحق بها لجنة الطرفة التجارية والثانوي الزراعي بوادي الراحة، ولجنة أبوزنيمة الصناعية بإدارة أبوزنيمة ولجنة مدرسة رأس سدر الصناعية وملحق بها مدرسة التجارة، ولجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية ولجنة مدرسة السادات وملحق بها الثانوي التجاري جدارات بها"، إضافة لعدد مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما 9 مراكز فرعية.

وأكد وكيل الوزارة على لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بالتزام التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وحظر حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب إلي الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون، مشيرا أن العقوبة تصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك، أو ساهم في التسهيل للغش.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم قد قامت بتخصيص عدد 14 استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الشيخ لامتحانات الدبلومات الفنية بعدد 385 سرير مجهزة بسبل المعيشة والراحة للسادة المعلمين.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بدأت السبت الماضي 20 مايو 2023 وتبدأ الامتحانات التحريرية غدا السبت.