وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الوكالة تعمل على متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة بما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.


وتسعى الوكالة على تقديم خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة ليتمكن الزوّار والمصلين من أداء عبادتهم بطمأنينة وخشوع.