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كثفت وكالة شئون المسجد النبوي جهودها من خلال برامج أعمال النظافة والتعقيم ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبهى حلة له لاستقبال ضيوف الرحمن والزوّار، وذلك استمرارًا للجهود اليومية في خدمة زوّار المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسّر على الزائر أدائه لعبادته بكل راحة واطمئنان.