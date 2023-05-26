مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة تصادم سيارتين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين أخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع رمضان محمد محمود الزيات 49 عام مقيم الغربية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة كما أصيب كلا من حمدى أبوزيد أحمد 44عام مقيم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصاب اشتباه نزيف داخلى بالبطن واشتباه كسر بالعامود الفقرى ومحمد سليم محمد 25 عام مقيم الحسينية شرقية مصاب اشتباه نزيف داخلى بالصدر واشتباه كسر بالعامود الفقرى .

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.