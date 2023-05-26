اليوم السابع
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مد التسجيل بالجمعية العمومية العادية للأطباء ساعة لعدم اكتمال النصاب

الجمعة، 26 مايو 2023 02:58 م
مد التسجيل بالجمعية العمومية العادية للأطباء ساعة لعدم اكتمال النصاب نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور محمد فريد حمدي امين عام النقابة العامة للأطباء مد أجل التسجيل في الجمعية العمومية حتى الثالثة عصرا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة خلال العمومية، أنشطة النقابة فى المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "26 مايو" بدار الحكمة:

1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

 

وكان قد تم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً لبدء فعاليات الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، علماً ان هذا هو الانعقاد الثاني للجمعية والذي كان مقرراً لها الجمعة 12 مايو ولكن لم يكتمل النصاب المطلوب للجمعية (الف طبيب ) وعليه فقط أعلن أمين عام الاطباء الدكتور محمد فريد حمدي علي تأجيل انعقاد الجمعية الي 26 مايو بسبب عدم اكتمال النصاب.


نقابة الاطباء

عمومية الاطباء

الجمعية العمومية للاطباء



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