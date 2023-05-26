وقال السفير معرفي - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الخميس- إن المباحثات جاءت في مستهل جولته الأوروبية، وإنه التقى أيضا كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مارتن سامبسون إضافة إلى سفيرة المملكة المتحدة لشؤون الأمن السيبراني جولييت ويلكوكس، وذلك بحضور سفير دولة الكويت لدى بريطانيا وإيرلندا الشمالية السفير بدر العوضي.

وأوضح السفير معرفي أنه بحث خلال لقاءاته مجمل علاقات التعاون الثنائية بين دولة الكويت وبريطانيا ومن ضمنها الإعداد للزيارات رفيعة المستوى القادمة في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في بريطانيا، وكذلك الاستعداد لفعاليات ذكرى مرور 125 عاما على العلاقات الكويتية - البريطانية العام المقبل.

ولفت إلى أنه تبادل خلال تلك اللقاءات الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبينا أنه لمس حرص الجانب البريطاني على تعزيز العلاقات في شتى المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والالتزام التام بأمن دولة الكويت وسيادتها.

وذكر أن اللقاءات كانت فرصة أيضا لمناقشة التعاون الأكاديمي وتسهيل إجراءات الطلبة الكويتيين الدارسين في بريطانيا وعائلاتهم والمرافقين لهم.