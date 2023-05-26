قائد فصيلة النقل الثقيل بقوات حفظ السلام يكشف طبيعة المهمة في وسط أفريقيا

إبراهيم حسان

قال النقيب مصطفى إسماعيل، قائد فصيلة النقل الثقيل المشاركة في قوات حفظ السلام – أفريقيا الوسطى، إن مهمة القوات داخل أفريقيا الوسطى تختلف تماما عن طبيعة المهام في مصر.

أضاف مصطفى إسماعيل، في لقائه ببرنامج "عن قرب" مع الإعلامي أحمد الدريني، عبر قناة dmc، أن المهام تختلف عن مصر من حيث طبيعة الطرق والعوامل الجوية، وهناك جنسيات متعددة تتعامل مع القوات المصرية.

وأكمل النقيب مصطفى إسماعيل: "نستطيع التغلب على كل الصعوبات وننفذ المهام المطلوبة مننا بالكامل منذ 2014، ومهام سرية النقل الثقيل ليس بها أي مشكلات وتنفذ بنجاح".