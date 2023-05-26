اليوم السابع
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فاغنر تحذر أسراها الأوكرانيين قبل إطلاق سراحهم

الجمعة، 26 مايو 2023 03:00 ص
فاغنر تحذر أسراها الأوكرانيين قبل إطلاق سراحهم الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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تحدث مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إلى أسرى الحرب الأوكرانيين قبل إطلاق سراحهم في عملية تبادل أسرى، مذكرا إياهم بما سيواجهونه إذا عادوا إلى ساحة المعركة.

ونشرت الخدمة الصحفية لشركة "كونكورد" مقطع فيديو ألقى فيه بريغوجين، كلمات فراق على جنود القوات الأوكرانية، الذي سيتم إطلاق سراحهم، كجزء من الصفقة.

وقال بريغوجين، إنه في غضون ساعتين سيتم إرسال الأوكرانيين من أرتيوموفسك إلى بلادهم، وسأل خلال حديثه مع الأسرى، عما إذا كان قد تم اضطهادهم أو تعذيبهم، وأجاب الجميع بالنفي.

وقال بريغوجين: "إذا رأينا أو أسرنا شخصا منكم مرة اخرى، فأنتم تعرفون النتيجة بنفسكم. لذلك، اجلسوا في المنزل، اشحذوا القذائف، ولا تحملوا الرشاشات في أيديكم. هيا، حظ سعيد".


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