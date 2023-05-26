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سفير مصر بكوريا يشارك فيها فعاليات يوم أفريقيا بحضور السفراء الأفارقة في سول

الجمعة، 26 مايو 2023 12:29 م
سفير مصر بكوريا يشارك فيها فعاليات يوم أفريقيا بحضور السفراء الأفارقة في سول سفير مصر فى كوريا
كتب أحمد جمعة

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شارك السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر في سول أمس الخميس في فعاليات يوم إفريقيا الذى نظمته مجموعه السفراء الافارقة في سول بالتعاون مع الخارجية الكورية ومؤسسة كوريا افريقيا. 
 
وتضمن الحفل عروضًا موسيقية وفنية أفريقية، بالاشتراك مع فنانين كوريين، كما شهد الحفل مشاركه عدد كبير من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في كوريا الجنوبية، حيث ركزت الكلمات الافتتاحية خلال الفعالية ومن ضمنها كلمة وزير الخارجية الكوري بارك جين على أهمية دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين قارة أفريقيا وكوريا الجنوبية، في ظل تطلع دول القارة للاستفادة من التجربه الكوريه في التنميه الاقتصاديه والاستدامة، وفي ظل الفرص الاستثمارية التي تذخز بها الأسواق الافريقية أمام عمل الشركات والموسسات الكورية. 
 
تجدر الإشارة أيضا إلى أن الاحتفالية قد شهدت تدشين مجموعة التشاور الأفريقية الكورية حول التحضير لاطلاق النسخة الأولى من قمه كوريا أفريقيا خلال العام المقبل، حيث تضم المجموعة السفراء الأفارقة في سول، إلى جانب ممثلي الخارجية الكورية مؤسسة كوريا أفريقيا.

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