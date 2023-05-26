المخلفات الإلكترونية بدورة تدريبية بمركز شباب الركابية بدمياط

أقيمت فعاليات الدورة التدريبية " كيفية التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية " لفريق الجوالة بمركز شباب الركابية التابع لإدارة كفر البطيخ بالتعاون مع "إدارة الشباب" بمشاركة أعضاء الجوالة .

وتهدف الدورة إلى تدريب وتعليم فرق الجواله والجوالات بمراكز الشباب وطرق التخلص والتعامل مع أنواع المخلفات المختلفة بالطريقة الصحيحة والمفيدة للمجتمع للابتعاد عن الأضرار الجسيمة التي تنتج عنها وذلك بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة .

وتضمنت ورش العمل عددًا من المحاور، تتمثل فى مفهوم المخلفات الإلكترونية وسبب تسميتها، وأنواع المخلفات الإلكترونية وأضرارها، ودور الدولة فى المكافحة الآمنة من المخلفات الإلكترونية، ودور المجتمع فى مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل لتبادل المعلومات وتنفيذ الأنشطة العملية حول كيفية إعادة التدوير للاستخدام الآمن من المخلفات الإلكترونية.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب و الرياضة