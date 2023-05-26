اليوم السابع
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الداخلية تضبط فيزا كارت وأموال ومخدرات بحوزة متسول في القاهرة

الجمعة، 26 مايو 2023 12:30 م
الداخلية تضبط فيزا كارت وأموال ومخدرات بحوزة متسول في القاهرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية من أعمال التسول بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما أعمال التسول وإستجداء المارة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم مصر القديمة) بأعمال التسول وإستجداء المارة ، بالإضافة لقيامه بإيداع مبالغ مالية كبيرة أسبوعياً بحسابه بالبريد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية - فيزا كارت - ١٨ قرص لعقار التامول المخدر) وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية") وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


متسول

قضايا التسول

وزاره الداخليه

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