وجاء - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن الاتحاد الأوروبي يشجب بشدة الهجمات التي استهدفت دوريات البعثة المدنية للاتحاد الأوروبى فى كوسوفو "أي إيوليكس". يجب السماح لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمساعدة في تنفيذ القانون في كوسوفو بتنفيذ ولايتها بشكل سلمي.



وذكر البيان أنه يتعين على الجميع اتخاذ إجراءات لتهدئة الموقف المتوتر واستعادة الهدوء على الفور. لن يقبل الاتحاد الأوروبي أي إجراءات انفرادية أو استفزازية أخرى كما ينبغي الحفاظ على السلام وإعطاء الأولوية للأمن في كوسوفو.



وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد باستمرار أن الانتخابات الفرعية الأخيرة في شمال كوسوفو لا تقدم حلاً سياسيًا طويل الأمد للبلديات المعنية. لا يمكن إيجاد مثل هذا الحل إلا من خلال حوار حقيقي بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك كوسوفو وصربيا وجماعة صرب كوسوفو - تحت تيسير الاتحاد الأوروبى.



وكانت قوات الشرطة في كوسوفو اشتبكت مع محتجين صرب في بلدية زفيتشان بشمال البلاد، بعدما حاول ناشطون منع العمدة المنتخب حديثا من العرقية الألبانية من تولي مهامه. فيما أفاد شهود عيان أن الشرطة كانت تساعد العمدة الجديد في دخول مبنى البلدية الحكومي، لكن الصرب المحليين اعترضوا ذلك، احتجاجا على الانتخابات الأخيرة التي قاطعها السكان الصرب.