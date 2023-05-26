كتب: ماهر إسكندر

احتفلت اليوم الجمعة، إيبارشية نقادة وقوص بالعيد الثانى لرسامة الأنبا بيمن أسقفا على إيبارشية نقادة وقوص من كاتدرائية أول الشهداء استفا نوس، حيث أقيمت صلوات القداس الإلهى بحضور الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة.

ورسم الأنبا بيمن بيد البطريرك الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن الأنبا بيمن ولد بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط فى 19 ديسمبر وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1982 من جامعة أسيوط 1959، وخدم فى قرى منفلوط وعمل مهندسًا بدمنهور سيم كاهنًا (تاريخ الكهنوت) في 19 مايو 1991.

وفي عهد البابا شنودة الثالث شارك الانبا بيمن فى لجان المجمع المقدس لجنة الإيمان والتعليم والتشريع ولجنة الرعاية والخدمة، وتم تكليفه ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدى الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، ومسئولاً عن العلاقات الاجتماعية والتنموية بين الكنيستين، وهو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، ومقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (المشاركة الوطنية) الفرعية.



إيبارشية نقادة وقوص تحتفل بالعيد الثانى لرسامة الأنبا بيمن أسقفا (3)



إيبارشية نقادة وقوص تحتفل بالعيد الثانى لرسامة الأنبا بيمن أسقفا (1)



إيبارشية نقادة وقوص تحتفل بالعيد الثانى لرسامة الأنبا بيمن أسقفا (2)