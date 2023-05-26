إصابة شخصين صدمتهم سيارة على كورنيش بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخصان اليوم الجمعة، صدمتهم سيارة على طريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشخصين على كورنيش بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من: شنودة مدحت كمال ، مقيم بني مزار ، 22 سنة مصاب جروح وسحجات بالجسم، مارك ايمن فايز مقيم بني مزار 22 سنة ، طالب مصاب اشتباة ما بعد الارتجاج واشتباة كسر باقدم الايسر، إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.