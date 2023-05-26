أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للأتربة والعظمى بالقاهرة 36

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أيضًا أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

البنك الدولى يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ فى العالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، وهو تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي

وأعرب وليد جمال الدين عن سعادته بما جاء في هذا التقرير، موضحاً أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن الموانئ العالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تتراجع.. وعيار 21 يسجل 2330 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا مقارنة بتداولات أمس، استجابةً لانخفاض أسعار الأونصة العالمية في ظل اقتراب التسعير المحلي من التسعير العالمي خلال هذا الفترة التي تخلو من عوامل محركة للسواق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21- الأكثر شيوعًا- اليوم 2330 جنيهًا للجرام لينخفض بمقدار 30 جنيهًا عن أعلى سعر سجله أمس عند 2360 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيه.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2330 جنيها

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.

عيار 24 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 18640 جنيها.

زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقى طوكيو

وقع زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل طوكيو، مساء الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث تسونامي.

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترا، في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي (10:03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة فى العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة بالخسارة فى ربع النهائي

ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بجنوب افريقيا بعد الخسارة من منافسه الصينى فان زى دونج المصنف الأول عالميا بمنافسات ربع النهائي .

ويعد عمر عصر أول لاعب مصرى يتأهل لربع نهائي بطولة عالم.

ووصل عمر عصر للدور ربع النهائي بعد الفوز على اللاعب الكرواتي توميسلاف بوكار، وفى دور ال 16 على السويدى ترولس موريجورد بنتيجة 4 / 2 المصنف العاشر عالميا.

وكان عصر قد تغلب على السويدى ماتياس فيليك فى دور الـ32 من مباريات البطولة أيضا.

وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لن تمس السلع الأساسية للمواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور "البرفانات"، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

قال وزير المالية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

أضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة الجديدة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة المالية والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت المالية، أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2023/2024، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، حيث تم بذلك الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2023/2024رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف دول العالم، مُشيرةً إلى استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





التعليم تحدد شروط ومواعيد التقدم للمدارس الرياضية للعام الدراسى المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد قبول دفعة جديدة من الطلبة الناجحين فى الصف السادس الابتدائى للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، طبقا للشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 219 لسنة 2018، موضحة أنه يبدأ سحب ملفات التقدم من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2023، على أن تنتهى اختبارات التقدم 31 أغسطس المقبل، كما أعلنت عن احتياجها لمدربين جدد متخصصين فى الشعب المدرجة بكل مدرسة رياضية للعام الدراسى المقبل، طبقا للقرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح فى المدارس الرياضية فى محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والمنيا وأسيوط والفيوم بنين وبنات والجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان للبنين فقط.

الأرصاد: غطاء سحابى كثيف يحجب أشعة الشمس.. وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي كثيف يؤثر علي معظم الأنحاء يعمل علي حجب أشعة الشمس كما يمكن أن يتساقط منه الأمطار.

وتابعت هيئة الأرصاد : كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية علي السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة، موضحة أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم علي القاهرة 33 درجة وعلي جنوب الصعيد 43 درجة .

ويشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع.. عبد القادر وكهربا وشريف فى الهجوم

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع الليلة مكون من :

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد أشرف، ياسر ابراهيم، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح

في خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، أحمد القندوسى

في خط الهجوم: محمود كهربا ، محمد شريف

أكبر مساجد الهند يعقد مجلس للصلاة على النبى بعد الجمعة على خطى مصر



أعلن الشيخ أبوبكر أحمد مفتي الديار الهندية ورئيس جمعية علماء أهل السنة بالهند ومؤسس جامعة مركز الثقافة الإسلامية التأييد التام لفضل الاجتماع للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (ص) اليوم الجمعة، وإعلان هذه الصلاة بالصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة في المساجد.

وقال المفتي - في بيان أصدره اليوم - "إنه يؤيد هذه المبادرة وسيعقد مجلس الصلاة على النبي (ص) عقب صلاة الجمعة في جامع الفتوح الذي يعد من أكبر مساجد الهند، مؤكدا أنه للصلاة على النبي (ص) فضائل جمة جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف والخلف فلا يخالفها إلا من في قلوبهم ضعف في إيمانهم أو لا يعرفون قدر هذا النبي (ص)، لأن الصلاة على النبي (ص) أمر إلهي ورد ذكره في القرآن الكريم، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم ليحثهم على الصلاة على النبي (ص)، فقال تعالى: "إِن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

الاحتلال الإسرائيلى يطلق الرصاص الحى على فلسطينى جنوب الضفة الغربية



أعلنت وسائل إعلام عن انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة عومريم جنوب الضفة الغربية بعد الاشتباه في عملية تسلل.

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى، النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن في مستوطنة عومريم جنوب الضفة الغربية

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين، من محافظتي "نابلس" و"جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.