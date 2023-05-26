آلاف المصلين بمساجد الإسماعيلية يصلون على النبى عقب صلاة الجمعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - آلاف المصلين بمساجد الإسماعيلية عقب صلاة الجمعة اليوم، كما صلى الآلاف بالمسجد الكبير بمركز ومدينة القنطرة غرب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وألقى خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بالقنطرة غرب الشيخ عامر عبدالعال امام وخطيب المسجد الكبير وتناول فى خطبته فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك بحضور الشيخ مجدى عاشور مدير إدارة أوقاف القنطرة غرب والشيخ حامد توفيق وكيل ادارة اوقاف القنطرة غرب والشيخ على جودة رئيس قسم الإرشاد الدينى .

كما أدى أئمة المساجد بمساجد الإسماعيلية خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "فضائل الصلاة والسلام على النبي "، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .





أصدرت وزارة الأوقاف توضيحا بشأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غدًا عقب صلاة الجمعة، مؤكدة أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه، منها: حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له ، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها ، ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) ، ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد : فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم ، وبيان مدى رحابته وسماحته ، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم). وتابع البيان : لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه ، و إلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن ؟!.

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