مؤسسة بطرس غالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التنمية في أفريقيا

أ.ش.أ

أكدت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، لاسيما عبر المشروعات المتعلقة بالري والزراعة و البنية التحتية والطرق والنقل والمواصلات وإقامة السدود وتوليد الكهرباء وغيرها.

وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة "يوم أفريقيا" الذي يوافق 25 مايو من كل عام، أن مصر دعمت كذلك جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بالقارة، فضلًا عن الدور البناء في تسوية النزاعات و حفظ وبناء السلام.

وذكرت مؤسسة كيميت بما عبر عنه الدكتور الراحل بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، أكثر من مرة في كتاباته ومقولاته: "أن قوة وصمود الشعوب الأفريقية هو ما يجعلها قادرة على تخطي أكبر الصعاب، وأن التعاون وتقاسم المعرفة والموارد تقدم العديد من البدائل من أجل المستقبل."

وتحتفي مؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة بيوم إفريقيا الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية قبل ستين عامًا، حيث تجسَّدت إرادة شعوب القارة، معربة عن أملها في أن يتحقق التكامل في القارة وأن تشهد مزيد من التقدم والازدهار، و التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب الأفريقية.