اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مؤسسة بطرس غالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التنمية في أفريقيا

الخميس، 25 مايو 2023 12:08 م
مؤسسة بطرس غالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التنمية في أفريقيا مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكدت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، لاسيما عبر المشروعات المتعلقة بالري والزراعة و البنية التحتية والطرق والنقل والمواصلات وإقامة السدود وتوليد الكهرباء وغيرها.
 
وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة "يوم أفريقيا" الذي يوافق 25 مايو من كل عام، أن مصر دعمت كذلك جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بالقارة، فضلًا عن الدور البناء في تسوية النزاعات و حفظ وبناء السلام.
 
وذكرت مؤسسة كيميت بما عبر عنه الدكتور الراحل بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، أكثر من مرة في كتاباته ومقولاته: "أن قوة وصمود الشعوب الأفريقية هو ما يجعلها قادرة على تخطي أكبر الصعاب، وأن التعاون وتقاسم المعرفة والموارد تقدم العديد من البدائل من أجل المستقبل."
 
وتحتفي مؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة بيوم إفريقيا الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية قبل ستين عامًا، حيث تجسَّدت إرادة شعوب القارة، معربة عن أملها في أن يتحقق التكامل في القارة وأن تشهد مزيد من التقدم والازدهار، و التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب الأفريقية.

افريقيا

يوم افريقيا

القارة الإفريقية

مصر



الموضوعات المتعلقة

ذاكرة اليوم.. يوم أفريقيا والمطالبة بإبعاد أحمد عرابى وميلاد وفاء عامر

الخميس، 25 مايو 2023 01:00 ص

فى يوم أفريقيا.. المركز القومي للترجمة يكرم المترجم سمير عبد ربه

الإثنين، 22 مايو 2023 01:09 م

وزير الخارجية يلتقى السفراء الأفارقة بمناسبة يوم أفريقيا.. صور

الإثنين، 15 مايو 2023 01:24 م

مصر وجنوب أفريقيا.. رسائل مهمة من "شكرى" وناليدى باندور في يوم أفريقيا.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة العمل المشترك.. وزيرة بريتوريا: لدينا ما يكفى لتوفير غذائنا.. وموقف طريف بالمؤتمر المشترك بسبب موسيماني

الأربعاء، 25 مايو 2022 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة