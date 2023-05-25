فتح باب الطعون على المرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا لمدة يوم واحد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، عن أن القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الهندسة بشبرا، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب هم الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابى، والدكتور جمال السيد عبد العزيز عبد ربه.

وأوضح رئيس جامعة بنها، بأنه سوف يتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة يوم واحد فقط اليوم الخميس الموافق 25/05/2023، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً بمكتب رئيس الجامعة.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اعتماد 3 برامج تعليمية بكلية الهندسة بشبرا من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجها الشكر لكل فريق العمل وكل منسوبى الكلية على دورهم وجهودهم فى اعتماد البرامج.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن كلية الهندسة بشبرا من الكليات ذات ثقل مجتمعى وخدمى بما تمتلكه من مقومات بشرية وقامات علمية، مضيفاً أن الجامعة لا تألوا جهدا فى ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.