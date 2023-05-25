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تخصيص جلسة لمناقشة قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم..

ضياء رشوان: الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا

الخميس، 25 مايو 2023 11:58 ص
ضياء رشوان: الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب هشام عبد الجليل - سامى سعيد

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قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا.
 
جاء ذلك تعليقا على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار أشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت اكلينيكا بحسب وصفه.
 
وأشار رشوان، إلى أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي ، مشددا على  أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.
 
وأوضح رشوان، أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتراح بشأن استمرار اشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الاعلي للتعليم والتدريب، وارسالة للحوار ومناقشته قبل ارساله للبرلمان، متابعا:" سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار الوطنى، وهو مشروع قانون  متعلق بكل انواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، والحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي أرآئنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم ارسالة لمجلس النواب.
 
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.
 
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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