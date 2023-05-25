اليوم السابع
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روسيا تطرد 5 دبلوماسيين سويديين وتغلق القنصلية العامة للسويد فى بطرسبورج سبتمبر المقبل

الخميس، 25 مايو 2023 11:49 ص
روسيا تطرد 5 دبلوماسيين سويديين وتغلق القنصلية العامة للسويد فى بطرسبورج سبتمبر المقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد خمسة دبلوماسيين سويديين من البلاد وفق مبدأ المعاملة بالمثل وإغلاق القنصلية العامة للسويد في مدينة بطرسبورج اعتبارا من سبتمبر القادم، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، :"لقد تم استدعاء سفيرة السويد في روسيا، مالينا مارد، اليوم إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، وإبلاغها بأنه نتيجة لمسار المواجهة، الذي تتبعه السويد تجاه روسيا، قررت موسكو إنهاء أنشطة القنصلية العامة الروسية في مدينة (جوتنبرج) السويدية".

وأضاف البيان:"تقرر أيضا إعلان خمسة دبلوماسيين سويديين غير مرغوب فيهم، من بينهم ثلاثة موظفين في مكتب ملحق الدفاع بالسفارة السويدية في موسكو"، مشيرا إلى إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية السويدية بأنه اعتبارا من أول سبتمبر المقبل سيسحب الجانب الروسي موافقته على أنشطة القنصلية العامة السويد في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

 


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