جنبلاط يستقيل من رئاسة الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني ويدعو لمؤتمر انتخابي 25 يونيو المقبل

ودعا جنبلاط في بيان اليوم الخميس، إلى عقد مؤتمر عام انتخابي في 25 يونيو المقبل عملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، كما كلف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

جدير بالذكر أن الحزب التقدمي الاشتراكي يمتلك كتلة نيابية تضمن 8 نواب تحت مسمى كتلة اللقاء الديمقراطي والتي يترأسها النائب تيمور جنبلاط.