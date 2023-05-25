توريد 98% من محصول القمح المستهدف ببورسعيد.. اعرف التفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، أنه تم توريد 98% من إجمالى المستهدف لمحصول القمح بمحافظة بورسعيد، لتكون بورسعيد بين المحافظات الأولى في عملية التوريد.

وأوضح عوض لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المستهدف من محافظة بورسعيد لمحصول القمح هو 15 ألف طن، لافتاً إلى أنه يتم توريد الأقماح المحلية من أراضى محافظة بورسعيد إلى 3 أماكن هى شون وصوامع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأخرى فى نطاق حى الضواحى، ويضاف إلى ذلك التوريد إلى صوامع وشون القنطرة.

وأشار إلى أنه تم توريد أكثر من 9250 طن من القمح المحلى بأراضي الجنوب في الشون والصوامع الموجودة بنطاق محافظة بورسعيد، وكذلك توريد 5400 طن إلى شون وصوامع القنطرة، موضحاً أنه تفقد الصوامع بصحبة لجنة المتابعة اليومية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للوقوف على مدى سير العمل، لافتا إلى ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 بشون المحافظة، وتعمل الشون من الساعة الثامنة صباحا، وحتى آخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأضاف مدير عام تموين بورسعيد، أن السعر يختلف حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وتنعقد لجان المتابعة اليومية برئاسة محمد أحمد عوض - مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، وعضوية محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف، وحاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، ومحمود عبد الكريم رئيس لجنة الفرز واستلام القمح بالصوامع، بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وفي نفس السياق، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.