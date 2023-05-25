تفاصيل نائب زيارة وزير الاتصالات لدمياط: "خطة تطوير وتحول الرقمى"

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ووفد الوزارة، بحث آليات تحقيق التعاون المشترك لتعزيز الجهود المبذولة لدعم خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، سلمت المحافظ والدكتورة غادة لبيب شهادات برنامج تنمية وبناء القدرات التخصصية لعدد 20 متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وأشادت محافظ دمياط بالجهود التى جاءت فى إطار خطة الشراكة بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو تحسين قدرات الجهاز الإدارى مؤكدة أنه تم تنفيذ مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة؛ ففى مجال رفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات تم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (482) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمى الأساسى والمتقدم، التحول الرقمى للقيادات التنفيذية والإشرافية، التطوير المؤسسى لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، الإدارة الرقمية للمشروعات..).

ووجهت المحافظ الشكر إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذا الدعم الكبير، معربة عن تطلعها إلى إطلاق المزيد من الدورات والبرامج التدريبية لتطوير هذه المنظومة.