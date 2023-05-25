"تعليم الدقهلية" تجرى مقابلات شخصية لقيادات تعليمية لشغل وظائف بالمديرية

الدقهلية - شريف الديب

أجرت لجنة الموارد البشرية ب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الخميس، برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعضوية الدكتورة عبير عبد القادر عضو إدارة التعليم الخاص بالوزارة، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء، ونقيب المعلمين حازم الألفى، ومدير عام الخدمات الشئون المالية والإدارية الهادى إبراهيم محمد، المقابلات الشخصية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمديرية.

وشملت الوظائف المعلن عنها، وظيفة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، ورئيس قسم التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، حيث تقدم لشغل الوظيفة 91 من القيادات التعليمية.

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة، أن المقابلة تمت بكل شفافية لاختيار الأكفء لتولى هذا المنصب القيادي، مؤكدا أن تولى المناصب القيادية تكليف ومسئولية جسيمة على طريق بناء الدوله المصرية الحديثة.