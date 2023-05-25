تعرف على كمية الماء الكافية لجسم الإنسان فى اليوم

كتب – حسام الشقويرى

من المهم الحفاظ على توازن الماء فى الجسم من خلال الترطيب، فهو ضرورى للصحة الجيدة، حيث يتكون الجسم من نحو 50 إلى 60% من الماء، ولا توجد توصية عامة بشأن كمية المياه التى يجب أن تشربها كل يوم، بدلاً من ذلك هناك توصيات لتناول السوائل يوميًا، والتى يمكن أن تأتى من الماء والمشروبات الأخرى والطعام، وفقا لما نشره موقع health.

ويستخدم بعض خبراء الصحة التوصية العامة المتمثلة في 11 كوبًا من السوائل يوميًا للنساء و15 كوبًا من السوائل يوميًا للرجال، نظرًا لأن الطعام يمنحك عادةً نحو 20% من احتياجاتك اليومية من المياه، فإن نحو 80% من سوائل فى اليوم يجب أن تأتي من المشروبات، مثل الماء العادى، وهذا يعني أنه في كل يوم، تحتاج النساء إلى شرب نحو تسعة أكواب من السوائل وسيحتاج الرجال إلى شرب نحو 13 كوبًا من السوائل.

ويمكن أن تختلف كمية السوائل التى تحتاج إلى شربها كل يوم من شخص لآخر ومن يوم لآخر، وذلك لأن كمية السوائل التى تفقدها من خلال العرق والتبول والبراز والتنفس يمكن أن تتغير، ويمكن أن تؤثر عوامل مثل مستوى النشاط والطقس والحالة الصحية على كمية السوائل التي تفقدها وتحتاجها.

المجموعة التى من المحتمل أنك لست بحاجة إلى إعطائها أي ماء هي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر. إذا كانوا يحصلون على الكمية الموصى بها من حليب الأم أو حليب الأطفال، فمن المحتمل أن يكون هذا وحده سائلًا كافيًا، وعندما تبدأ في إعطاء طعام للأطفال، يمكنك البدء في إعطائهم كميات صغيرة من الماء ، تصل إلى أربعة إلى ثمانية أونصات في اليوم. يمكنك زيادة كمية الماء التي يتناولها طفلك بعد بلوغه عام واحد.

فوائد شرب الماء

يعتمد جسمك على الماء ليعمل. يساعد الماء في:

تنظيم درجة حرارة الجسم

تشحيم وتوسيد المفاصل

حماية الأنسجة

التخلص من الفضلات عن طريق التبول والعرق وحركات الأمعاء

إلى جانب الحاجة إليه في الوظيفة اليومية ، هناك عدد من الفوائد الأخرى لمياه الشرب.

يعزز الشيخوخة الصحية

يبدو أن البالغين الذين يشربون الكثير من السوائل مثل الماء لديهم العديد من النتائج الصحية الأفضل من أولئك الذين لا يشربون كميات كافية من السوائل، توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد جمع البيانات الصحية من أكثر من 11000 بالغ على مدار 30 عامًا، نظر الباحثون في مستويات الصوديوم في الدم لدى الأشخاص، والتي يمكن أن تشير إلى كمية الماء التي يشربها الشخص - فكلما ارتفعت المستويات، قل تناول الناس للسوائل.