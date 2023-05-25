اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 10:34 م
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تعرف على رؤية مصر للاكتفاء الذاتى من الطاقة والكهرباء فى 7 نقاط

الخميس، 25 مايو 2023 10:00 م
تعرف على رؤية مصر للاكتفاء الذاتى من الطاقة والكهرباء فى 7 نقاط أرشيفية ـ محطة بنبان
كتبت أسماء أمين

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تخطو الحكومة المصرية خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والكهرباء من خلال:

1- التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام
2-   الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية
3- إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلى 20٪ في عام 2022، لتصل إلى 42٪ في عام 2035
4-   تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت
5-   إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتعزيز استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر
6- إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية
7-   استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27 في فبراير الماضي بشرم الشيخ بهدف ضمان التنفيذ  للتحول الأخضر.
 
 

الطاقة

الكهرباء

تغير المناخ

الطاقة المتجددة

التنمية المستدامة



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