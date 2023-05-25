تحرير 160 محضرا خلال حملات تفتيشية على طنطا

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية نتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها اللجان التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق والسلع للتأكد من توافرها وصلاحيتها للاستخدام، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التى تم تنفيذها بكل من حي أول وثان طنطا عن تحرير عدد 160 محضرا متنوعا من قبل مديريات التموين، الصحة والطب البيطرى بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية .

وحررت اللجان 53 محضرا تموينا متنوعا بين عدم إعلان أسعار، وعدم وجود شهادة صحية، سلع منتهية الصلاحية ومحاضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما حررت مديرية الصحة 104 محاضر متنوعة بين محاضر عدم استيفاء اشتراطات صحية، عدم حمل شهادة صحية، إعدام أغذية تالفة وسلع منتهية الصلاحية، إلى جانب 3 محاضر من قبل مديرية الطب البيطري متنوعة بين ذبح خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية.

كما قامت الحملات بمصادرة 156 عبوة مواد غازية، 500 ظرف كاتشب، 8 باكو كيك منتهي الصلاحية وكذلك التحفظ على 6 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي .